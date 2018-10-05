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Общество

Молодежная законотворческая палата Татарстана намерена посадить студентку в тюрьму за оскорбление

10:37, 05.10.2018 3

Созданная при Казанском федеральном университете (КФУ) молодежная законотворческая палата Татарстана хочет привлечь студентку-второкурсницу за оскорбление в социальных сетях к уголовной ответственности.

По их словам, она оскорбила представителей палаты «нецензурной бранью с использованием соцсетей. Членами палаты сделаны скриншоты переписки с привлечением правоохранительных органов». В организации считают, что студентке грозит «лишение свободы на срок до трех лет», передает «Коммерсант-Казань» со ссылкой на пост, доступ к которому сейчас не возможен.

Однако сегодня ночью организация опубликовала новое сообщение, в котором более лояльно заявила: «Полагаем недопустимым распространение порочащих сведений о Молодежной палате и оскорблении ее членов», — и добавила: «все вопросы будут решаться в правовом поле».

Отметим, что ст. 130 УК РФ (оскорбление) утратила силу в 2012 году.

Общество
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 10:43
    Видимо, студентка, права.
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    Анонимно 11:32
    В Советские времена тоже создавались студсоветы , состоящих из студентов, которые похоже чем то были обижены в детстве. Хотелось власти. Эти похоже из этой же категории обиженных.
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  • Анонимно 11:12
    что именно она им написала?
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