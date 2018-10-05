Молодежная законотворческая палата Татарстана намерена посадить студентку в тюрьму за оскорбление

Созданная при Казанском федеральном университете (КФУ) молодежная законотворческая палата Татарстана хочет привлечь студентку-второкурсницу за оскорбление в социальных сетях к уголовной ответственности.

По их словам, она оскорбила представителей палаты «нецензурной бранью с использованием соцсетей. Членами палаты сделаны скриншоты переписки с привлечением правоохранительных органов». В организации считают, что студентке грозит «лишение свободы на срок до трех лет», передает «Коммерсант-Казань» со ссылкой на пост, доступ к которому сейчас не возможен.

Однако сегодня ночью организация опубликовала новое сообщение, в котором более лояльно заявила: «Полагаем недопустимым распространение порочащих сведений о Молодежной палате и оскорблении ее членов», — и добавила: «все вопросы будут решаться в правовом поле».

Отметим, что ст. 130 УК РФ (оскорбление) утратила силу в 2012 году.

