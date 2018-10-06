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Происшествия

Под Уфой столкнулись КАМАЗ и Infinity

22:32, 06.10.2018
Под Уфой столкнулись КАМАЗ и Infinity
Фото: vk.com/bashdtp

Сегодня на трассе М-5 под Уфой грузовик КАМАЗ столкнулся с кроссовером Infinity. В результате ДТП никто серьезно не пострадал.

Машины столкнулись неподалеку от кафе «Отдых». По данным очевидцев, от удара иномарка вылетела в сторону отбойника. Она получила серьезные повреждения, но система безопасности автомобиля спасла водителя.

Сотрудники ГИБДД прибыли на место аварии и занялись выяснением всех обстоятельств произошедшего.

Происшествия Башкортостан
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