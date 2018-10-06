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Роскомнадзор заблокировал зеркало сайта «МБХ медиа»

18:54, 06.10.2018
Роскомнадзор заблокировал зеркало сайта «МБХ медиа»
Фото: скриншот

Роскомнадзор заблокировал зеркало сайта «МБХ медиа» на предвыборном сайте Ксении Собчак mbk.sobchakprotivvseh.ru.

Согласно реестру ведомства, доступ к сайту ограничивается в соответствии с решением Генпрокуратуры от 20 февраля по статье 15.3 федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Напомним, что в феврале этого года по требованию Генпрокуратуры России был заблокирован сайт «МБХ медиа».

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