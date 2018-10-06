Роскомнадзор заблокировал зеркало сайта «МБХ медиа»

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Роскомнадзор заблокировал зеркало сайта «МБХ медиа» на предвыборном сайте Ксении Собчак mbk.sobchakprotivvseh.ru.

Не прошло и восьми месяцев, как РКН заблокировал зеркало сайта «МБХ медиа» по адресу https://t.co/vC7im4uAyX. Но мы все равно с вами — в наших соцсетях. И VPN никто не отменял https://t.co/9airV3nSVW

— МБХ Медиа (@MBKhMedia) 6 октября 2018 г.

Согласно реестру ведомства, доступ к сайту ограничивается в соответствии с решением Генпрокуратуры от 20 февраля по статье 15.3 федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».



Напомним, что в феврале этого года по требованию Генпрокуратуры России был заблокирован сайт «МБХ медиа».