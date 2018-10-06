Новым и.о. прокурора Набережных Челнов назначили Айдара Юсупова

Прокурор РТ Ильдус Нафиков подписал приказ о назначении и.о. прокурора Набережных Челнов Айдара Юсупова.

Он возглавляет в республиканском ведомстве отдел надзора за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью, передают «Челнинские известия».

Предполагается, что коллективу он будет представлен 12 октября.

Ранее президент России Владимир Путин продлил полномочия прокурора Татарстана Илдуса Нафикова на этом посту еще на пять лет — до 2023 года.