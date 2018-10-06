Ульяновские депутаты решили не платить своим помощникам для экономии 110 млн рублей

Депутаты Ульяновского заксобрания решили отказаться от оплаты работы своих работников и перевести их на общественные начала. Таким образом парламентарии рассчитывают сэкономить 110 млн рублей за 5 лет.

Инициаторами выступили представители «Единой России», сообщает портал media73.ru.

«Сегодня эти деньги нужнее в здравоохранении, образовании, где есть необходимость сделать ремонт, поставить пластиковые окна или закупить лекарства. Средства, которые будут высвобождены в ближайшее время, мы предлагаем направить на приобретения оборудования Ульяновской областной детской клинической больнице для лечения онкологии у детей», — приводит издание слова спикера областного парламента Василия Гвоздева.

Депутаты от КПРФ выступили категорически против данной инициативы, а ЛДПР – поддержали.