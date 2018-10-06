В Татарстане ожидается дождь и до +10°С
Сегодня, 6 октября, в Республике Татарстан ожидается облачная погода с прояснениями. Местами слабые осадки, преимущественно в виде дождя.
Ветер северо-западный с переходом днем на юго-западный умеренный.
Минимальные температуры воздуха ночью по республике составят от +2°С до -3°С. Днем воздух прогреется от +5°С до +10°С, сказано в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.
В Казани днем ожидается от +7°С до +9°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +5°С до +8°С.
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