В Татарстане ожидается дождь и до +10°С

Сегодня, 6 октября, в Республике Татарстан ожидается облачная погода с прояснениями. Местами слабые осадки, преимущественно в виде дождя.

Ветер северо-западный с переходом днем на юго-западный умеренный.



Минимальные температуры воздуха ночью по республике составят от +2°С до -3°С. Днем воздух прогреется от +5°С до +10°С, сказано в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Казани днем ожидается от +7°С до +9°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +5°С до +8°С.

