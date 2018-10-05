«Лукойл» обогнал Сбербанк по капитализации

«Лукойл» обогнал по капитализации ПАО «Сбербанк» в рамках торгов на Московской бирже. Капитализация нефтяной компании достигла 4,27 трлн рублей, а Сбербанка — 4,2 трлн рублей.

Обыкновенные акции Сбербанка к 14.00 мск дешевели на 1,24% до 187 рублей, привилегированные — на 0,64% до 160,3 рубля, а «Лукойла» – дорожали на 0,36% до 5 тыс. рублей, пишут «Ведомости».



При этом «Лукойл» ненадолго опережал госбанк по капитализации накануне, но к закрытию торгов снова стоил дешевле его. Отмечается, что самой дорогой компанией России остается «Роснефть» с капитализацией 5,3 трлн рублей.

Ранее сообщалось, что «Лукойл» направит более $1 млрд на программу выкупа акций (buyback) до конца 2019 года.