Организаторы спектакля «Анна Каренина» о высоких ценах на билеты: «Это не наше желание, а необходимость»

Соучредитель Фонда поддержки современного искусства «Живой город» Инна Яркова пояснила, откуда сформировалась высокая стоимость билетов на анонсируемую в ноябре премьеру иммерсивного спектакля-путешествия «Анна Каренина» режиссера Дианы Сафаровой.

«На самом деле, проект не коммерческий и это нужно понимать. Но дело в том, что количество людей, занятых на одном спектакле – фактически сорок человек актеров и 50 человек администраторов, которые так или иначе участвуют в спектакле», — пояснила причину роста ценника спикер.

Помимо всего этого, финансовая нагрузка увеличилась из-за содержания здания, коммунальных услуг. «Очевидно, что это не наше желание, а необходимость», — передает слова Ярковой корреспондент «Реального времени».

Премьера спектакля пройдет с 3 по 5 ноября в бывшем ЗАГСе, в особняке купца Демидова на Мусы Джалиля, 7. Если еще сегодня утром в дни премьеры можно было найти билеты за 3,5 тысяч рублей, то сейчас там осталось всего несколько штук за 15 тысяч.

Напомним, что в Казани прошла премьера оперы «Сююмбике». Представление посетили президент Татарстана Рустам Минниханов и госсоветник РТ Минтимер Шаймиев.