Дэвид Немировски: «Хорошо, что сравняли в концовке, завоевали очко»

Нижегородское «Торпедо», ведя в счете 2:0 в Ярославле, уступило в итоге «Локомотиву» в серии буллитов — 3:4.



Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал исход поединка:

— Игра у нас получилась из двух частей. В первой играли хорошо. Полтора периода было движение, играли по заданию. Но при счете 2:0 плохо сыграли в большинстве, и с этого начался перехват инициативы «Локомотивом». Хорошо, что сравняли в концовке, завоевали очко.

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов также подвел итоги встречи:



— Соглашусь, что полтора периода мы проигрывали. До безобразия одинаковые голы из игры в игру пропускаем. Когда забили — завелись, перевернули игру. В концовке молодая тройка упустила немножко. Но нам надо учиться такие игры играть. На буллитах нам чуть больше повезло.

