ЦБ РФ отозвал лицензию у Банка торгового финансирования

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского КБ «Банк торгового финансирования» (БТФ).

В сообщении регулятора сказано, что бизнес-модель БТФ в значительной степени была ориентирована на обслуживание интересов его акционеров и связанных лиц.

Кроме того, кредитная организация систематически проводила непрозрачные для ЦБ РФ сделки, направленные на сокрытие реального объема принимаемых кредитных рисков и обеспечение формального соблюдения пруденциальных норм деятельности.

В течение последних 12 месяцев регулятор шесть раз применял в отношении БТФ меры надзорного воздействия, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение денежных средств физлиц.

БТФ является участником системы страхования вкладов. По величине активов на 1 сентября кредитная организация занимала 292-е место в банковской системе РФ.

Ранее Банк России отозвал лицензию московского «Гранд Инвест банка».