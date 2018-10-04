За вокзалом «Казань-2» построят торговые и офисные центры

Фото: Роман Хасаев

Железную дорогу не уберут с берега Волги ради создания в Казани полноценной набережной, зато недавно построенный вокзал «Казань-2» на улице Декабристов снесут вместе со складами за бывшей станцией «Восстания» ради реализации проекта нового вокзала для «ВСМ-2».



Перед открытием в Казани VIII Международного архитектурного фестиваля «Эко-Берег 2018» его организаторы дали пресс-конференцию. Эксклюзивное блиц-интервью автора проекта казанского вокзала для ВСМ-2 президента Союза Архитекторов России Николая Шумакова, программа фестиваля и информация о предполагаемых сроках и особенностях благоустройства волжской набережной – в материале «Реального времени».