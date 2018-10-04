«Уфа-Алиса» попробует взять реванш у «Звезды»

4 октября гандболистки «Уфа-Алисы» дома встретятся со «Звездой» из Звенигорода. На этот раз игра состоится в рамках чемпионата Суперлиги 18/19. Напомним, ранее уфимки уступили дорогу в Кубке России именно «Звезде» на выезде — 22:29.

«Для тех, кто не сможет добраться до трибуны, у нас есть отличная новость. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть не только в сети, но и в прямом эфире телеканала «Башкортостан 24» в full HD качестве», — сообщает пресс-служба уфимского клуба.

Начало поединка в 18.00 по местному времени.

