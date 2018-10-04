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Получивший 23 оклада воронежский вице-губернатор исключен из антикоррупционной комиссии

02:33, 04.10.2018
Получивший 23 оклада воронежский вице-губернатор исключен из антикоррупционной комиссии
Фото: govvrn.ru

Вице-губернатора Воронежской области Юрия Агибалова исключили из состава антикоррупционной комиссии через день после включения в нее.

В указе губернатора Воронежской области Александра Гусева от 1 октября Агибалов был назначен на должность зампреда этого органа. На следующий день появился указ об отмене включения Агибалова в состав антикоррупционной комиссии.

В пресс-службе правительства Воронежской области пояснили, что Агибалова исключили из состава комиссии, так как он не будет входить в новый состав регионального правительства.

«Он не войдет и в состав всех совещательных и коллегиальных органов, в том числе в комиссию по координации работы по противодействию коррупции» — приводит сообщение пресс-службы «Интерфакс».

Ранее стало известно, что Юрий Агибалов повторно покинет пост вице-губернатора Воронежской области 12 октября. До этого чиновник получил выплату в размере 23 окладов за выход на пенсию.

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