Получивший 23 оклада воронежский вице-губернатор исключен из антикоррупционной комиссии

Вице-губернатора Воронежской области Юрия Агибалова исключили из состава антикоррупционной комиссии через день после включения в нее.

В указе губернатора Воронежской области Александра Гусева от 1 октября Агибалов был назначен на должность зампреда этого органа. На следующий день появился указ об отмене включения Агибалова в состав антикоррупционной комиссии.

В пресс-службе правительства Воронежской области пояснили, что Агибалова исключили из состава комиссии, так как он не будет входить в новый состав регионального правительства.

«Он не войдет и в состав всех совещательных и коллегиальных органов, в том числе в комиссию по координации работы по противодействию коррупции» — приводит сообщение пресс-службы «Интерфакс».



Ранее стало известно, что Юрий Агибалов повторно покинет пост вице-губернатора Воронежской области 12 октября. До этого чиновник получил выплату в размере 23 окладов за выход на пенсию.

