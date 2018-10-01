Замгубернатора из Воронежа повторно покинет пост, ранее он получил 23 оклада за выход на пенсию

Юрий Агибалов повторно покинет пост вице-губернатора Воронежской области 12 октября, когда будет назначено новое правительство региона. До этого чиновник получил выплату в размере 23 окладов за выход на пенсию.



Пост вице-губернатора Агибалов сохранил лишь на время переходного периода, передает РИА «Новости» со ссылкой на губернатора области Александра Гусева.

Напомним, в конце сентября Агибалов объявил об уходе на пенсию, но вскоре переназначен на пост вице-губернатора.

Гусев подчеркнул, что выплаты (по данным СМИ, около 500 тыс. рублей) были начислены Агибалову совершенно законно. Единственной ошибкой, по мнению губернатора, было то, что выплаты были оформлены до, а не после назначения нового правительства.