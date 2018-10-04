В Костромской области при крушении вертолета погибли три человека

В результате крушения вертолета близ деревни Вонышево Солигаличского района Костромской области погибли три человека.



«В 21:20 на место происшествия прибыли подразделения Главного управления МЧС России по Костромской области и полиции. По сообщению поисковой группы, на борту находились три человека. Все они погибли» — говорится в сообщении ГУ МЧС России по региону.

По информации ТАСС, вертолет AS-350 принадлежит московскому вертолетному комплексу Heliport Moscow. На борту находились пилот этой компании и двое пассажиров.

Ранее в Красноярском крае потерпел крушение вертолет Ми-8. В результате погибли 18 человек, включая трех членов экипажа.