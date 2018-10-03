Власти Перми отремонтируют ротонду в Райском саду

В Перми завершается благоустройство Райского сада.

В настоящее время подрядчик заканчивает ремонт основной лестницы, ведущей от улицы Братьев Каменских в сад, а также укладывает новую гранитную плитку. Также рабочие проводят обновление ротонды: восстанавливаются колонны, завершается ремонт подходов к объекту и пола.

Окончанием ремонта Райского сада станет обустройство перил для маломобильных групп населения по центру при входе на территорию парка, установка скамеек и урн и обустройство газона.

Добавим, ремонт Райского сада начался в августе. Все работы на объекте планируется завершить 20 октября.

Напомним, в Перми шестиполосный выезд по улице Героев Хасана откроют 1 ноября.