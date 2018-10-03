«Урал» и «Зенит-Казань» с сухих побед стартовали во втором туре Кубка России

В Казани стартовал второй тур предварительного этапа Кубка России по волейболу. «Урал» в первом матче встречался с челябинским «Динамо» и уверенно победил со счетом 3:0, сообщает пресс-служба уфимской команды .



Самым результативным игроком встречи стал Игорь Филиппов, набравший 15 очков (8 — атака, 5 — блок, 2 — подача). Отметим возвращение на площадку связующего Дмитрия Ковалева, пропустившего Мемориал Платонова и первый тур Кубка России.

Хозяева площадки из «Зенита-Казань» также в трех партиях обыграли «Тархан» из Стерлитамака.



3 октября «уральцы» сыграют с «Нефтяником» из Оренбурга.