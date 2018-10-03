В Татарстане направлено в суд дело об убийстве двух лосей

Татарская транспортная прокуратура направила в мировой суд уголовное дело в отношении жителя Чистополя об убийстве двух лосей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в мае и июне 2017 года злоумышленник незаконно отстреливал копытных животных на острове в акватории реки Кама в Рыбно-Слободском муниципальном районе РТ.

В результате незаконной охоты он застрелил двухгодовалую самку лося и самца-лося возрастом не более 9 месяцев. Тем самым он нанес ущерб животному миру на сумму свыше 300 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Татарской транспортной прокуратуры.

Также злоумышленник обвиняется в незаконной добыче рыбы с помощью запрещенных орудий, в том числе сетей. Вместе с ним по делу проходит его пособница, которой мужчина передавал улов для продажи.

Обвиняемые свою вину не признали. Им грозит уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы.



Ранее в Татарстанезадержали браконьеров, которые выловили с помощью сетей более 500 рыб.