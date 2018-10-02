В Казани аналитики зафиксировали большую пробку на Проспекте Победы — там произошло три ДТП

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Аналитики сервиса «Яндекс.Пробки» зафиксировали самый большой за неделю утренний затор на Проспекте Победы. Начинается пробка на Сахарова и заканчивается за поворотом на Мамадышский тракт.

Скорость движения на участке составляет 7 км/ч. Там произошло три аварии. Одна на съезде на Сахарова, еще две — рядом с развязкой около «Меги» на Проспекте Победы.

В целом, ситуация с пробками на дороге оценивается в 6 баллов. По данным сервиса на 8.18, в Казани произошло 14 ДТП.

Большие заторы также наблюдаются на Клары Цеткин, Фрунзе, Серова, Восстания, Декабристов, Ибрагимова, Амирхана, Ершова, Аделя Кутуя, Рихарда Зорге, Минской, Ломжинской и Оренбургском тракте.