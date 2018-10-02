Минфин РФ сократил план по ОФЗ на 400 млрд рублей

Минфин РФ сократил план заимствований по механизму облигаций федерального займа (ОФЗ) на 400 млрд рублей.

По словам замминистра финансов Владимира Колычева, чистые заимствования на этот год составят 600 млрд рублей, передает ТАСС.

Напомним, что 29 августа Минфин РФ разместил на аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным доходом на сумму 13,2 млрд рублей.



В середине сентября ведомство отменило аукцион по размещению ОФЗ. В Минфине пояснили, что это связано с неблагоприятной рыночной конъюнктурой.