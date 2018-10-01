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Губернатором Ненецкого округа избрали Александра Цыбульского

11:50, 01.10.2018
Губернатором Ненецкого округа избрали Александра Цыбульского
Фото: kremlin.ru

Депутаты собрания Ненецкого округа избрали врио главы региона Александра Цыбульского губернатором. Он будет управлять регионом после принесения присяги, прописанной в Уставе НАО. Занимать должность он будет 5 лет.

За Цыбульского отдали голоса 12 депутатов, три человека высказались за других кандидатов. Владимир Путин внес на рассмотрение кандидатуры Цыбульского и окружных парламентариев Андрея Смыченкова и Андрея Ружникова, передает «РИА Новости».

Напомним, ранее президент России Владимир Путин уволил трех губернаторов за один вечер. Таким образом, главы сменились в Астраханской области, Кабардино-Балкарии и Приморье.

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