Губернатором Ненецкого округа избрали Александра Цыбульского

Депутаты собрания Ненецкого округа избрали врио главы региона Александра Цыбульского губернатором. Он будет управлять регионом после принесения присяги, прописанной в Уставе НАО. Занимать должность он будет 5 лет.

За Цыбульского отдали голоса 12 депутатов, три человека высказались за других кандидатов. Владимир Путин внес на рассмотрение кандидатуры Цыбульского и окружных парламентариев Андрея Смыченкова и Андрея Ружникова, передает «РИА Новости».

Напомним, ранее президент России Владимир Путин уволил трех губернаторов за один вечер. Таким образом, главы сменились в Астраханской области, Кабардино-Балкарии и Приморье.