На должность главы Ижевска заявился мэр Глазова

На конкурс по выбору нового главы Ижевска заявились еще четыре человека. Среди них глава Глазова Олег Бекмеметьев.

Кроме того, за должность решили побороться бывший начальник ГУ «Управтодор» в Удмуртии, ныне гендиректор агентства по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области Денис Абрамов, председатель совета директоров ООО «ППК «Искра»» Валерий Швецов и доцент кафедры бухучета, финансов и аудита ИжГСХА Григорий Концевой, передает «Коммерсант».

Напомним, что выборы градоначальника в Ижевске провалились уже дважды. На конкурс опять заявился фаворит гонки Константин Сунцов, занявший пост замглавы администрации Ижевска по экономическому и инвестиционному развитию. Кроме него заявки подали замначальника отдела сбыта ООО «Гюнтнер-Иж» Олег Овчинников; начальник управления проектной деятельности в сфере трудовых отношений Федеральной службы по труду и занятости Олег Украинский и гендиректор ООО «Палаццо» Антон Перепелица.