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На должность главы Ижевска заявился мэр Глазова

11:11, 01.10.2018

На конкурс по выбору нового главы Ижевска заявились еще четыре человека. Среди них глава Глазова Олег Бекмеметьев.

Кроме того, за должность решили побороться бывший начальник ГУ «Управтодор» в Удмуртии, ныне гендиректор агентства по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области Денис Абрамов, председатель совета директоров ООО «ППК «Искра»» Валерий Швецов и доцент кафедры бухучета, финансов и аудита ИжГСХА Григорий Концевой, передает «Коммерсант».

Напомним, что выборы градоначальника в Ижевске провалились уже дважды. На конкурс опять заявился фаворит гонки Константин Сунцов, занявший пост замглавы администрации Ижевска по экономическому и инвестиционному развитию. Кроме него заявки подали замначальника отдела сбыта ООО «Гюнтнер-Иж» Олег Овчинников; начальник управления проектной деятельности в сфере трудовых отношений Федеральной службы по труду и занятости Олег Украинский и гендиректор ООО «Палаццо» Антон Перепелица.

ОбществоВласть Удмуртия
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