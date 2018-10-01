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Происшествия

В Японии из-за тайфуна погибли два человека, больше 120 пострадали

06:35, 01.10.2018

Во время тайфуна «Трами» в Японии погибли как минимум два человека.

Еще два человека числятся пропавшими без вести, 127 — пострадали, сообщает телеканал NHK.

Тайфун «Трами» обрушился на Японию 30 сентября. По словам метеорологов, тайфун оказался очень сильным. В стране отменили больше тысячи авиарейсов, а также приостановлено движение скоростных поездов между Токио и Осакой.

Происшествия
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