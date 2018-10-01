В России потушили все лесные пожары
Все пожары в лесах регионов РФ были потушены лесопожарными службами, действующих пожаров на данный момент нет.
«На 00.00 мск 1 октября на территории Российской Федерации действующих лесных пожаров нет», — цитирует сообщение Авиалесоохраны «РИА Новости».
Согласно информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки в РФ было ликвидировано восемь лесных пожаров на площади 37 гектаров.
Всего для тушения задействовали 66 человек, 19 единиц техники, на авиационном мониторинге и тушении — 10 воздушных судов.ОбществоИнфраструктура
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