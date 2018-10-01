Порошенко рассказал о благодарности Путину

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Владимира Путина за то, что российский лидер якобы «сделал Украину более европейской страной».



Он отметил, что пять лет назад евроинтеграцию Украины поддерживали только 33% населения, а сейчас — 74%.

«Кто это сделал? Путин. Поэтому спасибо, господин Путин, за то, что сделали мою страну намного более европейской и готовой защищать европейские и трансатлантические ценности», — приводит РИА «Новости» слова Порошенко.

Ранее Порошенко заявил, что страна не будет возвращать России долг в $3 млрд.

