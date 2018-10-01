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Порошенко рассказал о благодарности Путину

00:56, 01.10.2018
Порошенко рассказал о благодарности Путину
Фото: commons.wikimedia.org / Olegdubyna

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Владимира Путина за то, что российский лидер якобы «сделал Украину более европейской страной».

Он отметил, что пять лет назад евроинтеграцию Украины поддерживали только 33% населения, а сейчас — 74%.

«Кто это сделал? Путин. Поэтому спасибо, господин Путин, за то, что сделали мою страну намного более европейской и готовой защищать европейские и трансатлантические ценности», — приводит РИА «Новости» слова Порошенко.

Ранее Порошенко заявил, что страна не будет возвращать России долг в $3 млрд.

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