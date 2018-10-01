В ОАЭ возбудили уголовное дело против сенатора из России

Прокуратура Арабских Эмиратов расследует уголовное дело в отношении сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова по подозрению в фальсификации вида на жительство.



Документ позволил ему стать членом Совета Федерации, пишет РБК со ссылкой на официальные письма генпрокуратуры Дубая. По закону сенатор не может быть резидентом другого государства.

«Были подозрения, что Арашуков предоставил поддельные документы из ОАЭ о том, что у него до сенаторства закрылся вид на жительство», — рассказал депутат горсовета Черкесска Руслан Карданов.

Арашуков исправил дату окончания действия вида на жительство в ОАЭ — с 14 февраля 2017 года на 14 августа 2016 года, а сенатором стал 18 сентября 2016 года.

Ранее в Башкирии Следком вновь сообщил о завершении уголовного дела в отношении бывшего вице-мэра Уфы Александра Филиппова и экс-начальника управления капстроительства горадминистрации Марата Гареева.