Навального вновь арестовали на 20 суток за акцию против пенсионной реформы

Симоновский райсуд Москвы арестовал оппозиционера Алексея Навального на 20 суток. Об этом сообщила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш в Twitter.

Ему вменяется публикация анонса акции против повышения пенсионного возраста 9 сентября, а также призывов к ней в виде твита и видеоролика от 24 августа. По мнению судьи Елены Армяшиной, это повлекло помехи движению пешеходов и транспортных средств, а также причинение вреда здоровью людей и ущерба автомобилям, пишут «Ведомости».



Напомним, что Навального задержали сегодня на выходе из спецприемника сразу после того, как он отбыл 30 суток ареста.