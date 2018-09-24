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Происшествия

Навального вновь арестовали на 20 суток за акцию против пенсионной реформы

23:14, 24.09.2018
Навального вновь арестовали на 20 суток за акцию против пенсионной реформы
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Симоновский райсуд Москвы арестовал оппозиционера Алексея Навального на 20 суток. Об этом сообщила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш в Twitter.

Ему вменяется публикация анонса акции против повышения пенсионного возраста 9 сентября, а также призывов к ней в виде твита и видеоролика от 24 августа. По мнению судьи Елены Армяшиной, это повлекло помехи движению пешеходов и транспортных средств, а также причинение вреда здоровью людей и ущерба автомобилям, пишут «Ведомости».

Напомним, что Навального задержали сегодня на выходе из спецприемника сразу после того, как он отбыл 30 суток ареста.

Происшествия
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