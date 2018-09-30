В Омске прошел митинг против пенсионной реформы

В Омске сегодня прошел согласованный митинг против повышения пенсионного возраста.

Мероприятие состоялось в сквере Молодоженов. Акцию организовало региональное отделение КПРФ совместно с региональным отделением партии «Яблоко».

Участники высказывались за отмену пенсионной реформы. Также они обратили внимание на отказ областного избиркома регистрировать инициативную подгруппу от КПРФ для проведения референдума по пенсионной реформе, передает "Интерфакс".



Ранее в Санкт-Петербурге около тысячи человек вышли на несогласованную акцию против повышения пенсионного возраста. В числе ее участников были экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман и экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков.