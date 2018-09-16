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В Санкт-Петербурге около тысячи человек вышли на митинг против пенсионной реформы

14:59, 16.09.2018
В Санкт-Петербурге около тысячи человек вышли на митинг против пенсионной реформы
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Санкт-Петербурге около тысячи человек вышли на несогласованную акцию против повышения пенсионного возраста.

Участники акции в 13:00 начали шествие от площади Ленина. Они планируют дойти до Свердловского сада, где проведут согласованный митинг вместе с дольщиками, передает "Фонтанка.ру".

По ее оценкам, на акцию пришли около 1 тыс. человек. В числе ее участников — бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман и экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков.

Напомним, что 9 сентября в нескольких городах России прошли акции против повышения пенсионного возраста. Некоторые из митингующих, в том числе координаторы штабов Навального, были задержаны.

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