СМИ назвали подлодку «Казань» самым грозным противником флота США

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Российская атомная подлодка «Казань» является «самой грозной вражеской субмариной» для американского флота.

Как отмечает National Interest, «Казань» является предшественником субмарины «Северодвинск», которая вызывала восхищение у американских военных.

«Мы столкнемся с суровым потенциальным противником. Достаточно только взглянуть на «Северодвинск», — цитирует издание контр-адмирала Дэйва Джонсона.

При этом СМИ все же утверждает, что США сохраняют преимущество в корабельной отрасли перед Россией.

Ранее атомная подлодка «Казань» вышла в море.