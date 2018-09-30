СМИ назвали подлодку «Казань» самым грозным противником флота США
Российская атомная подлодка «Казань» является «самой грозной вражеской субмариной» для американского флота.
Как отмечает National Interest, «Казань» является предшественником субмарины «Северодвинск», которая вызывала восхищение у американских военных.
«Мы столкнемся с суровым потенциальным противником. Достаточно только взглянуть на «Северодвинск», — цитирует издание контр-адмирала Дэйва Джонсона.
При этом СМИ все же утверждает, что США сохраняют преимущество в корабельной отрасли перед Россией.
Ранее атомная подлодка «Казань» вышла в море.ПромышленностьОПК Татарстан
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