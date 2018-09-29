Прокуратура обнаружила нарушения в декларациях чиновников и депутатов Елабуги

Фото: городелабуга.рф

Прокуратура нашла нарушения в декларациях о доходах у 17 чиновников и 10 депутатов Елабуги. Об этом на заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции сообщила зампрокурора города Алсу Салахутдинова.

Нарушения связаны с неполным или неточным отражением своих доходов, доходов супругов, а также отсутствием сведений о выплаченных больничных, сообщается на сайте Елабужского района.

Салахутдинова добавила, что подобные нарушения находятся каждый год. В этом году надзорным ведомством было выявлено 78 таких нарушений.

В случае если они будут и впредь повторяться, прокуратура будет рассматривать их как умышленные нарушения. Тогда муниципального служащего могут освободить от занимаемой должности, а депутата лишить статуса народного избранника.

Ранее в Татарстане лишили полномочий депутата Верхнеуслонского района за нарушения в декларациях за 2015—2017 годы.