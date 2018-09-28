Александр Бурмистров: «Два периода бегали-бегали, не могли забить, а какая-то шальная шайба нам залетела»

Форвард «Ак Барса» поделился мыслями о своем первом матче после перерыва в составе казанской команды, а так же рассказал о своей заброшенной шайбе.

– Мы два периода бегали-бегали, столько моментов было, не могли забить, а какая-то шальная шайба в наши ворота залетела. Бывает такое, залетела и залетела – главное, что руки не опустили и продолжили играть.

– В первом периоде был момент, когда ваша передача могла стать голевой. Вы там что-то сказали.

– Я не увидел, честно говоря, отдавал Робу на ворота. А сказал, наверное, что-то нехорошее.

– Насколько вы соскучились по хоккею после двух матчей перерыва?

– Мы с Данисом Зариповым четыре дня из зала не выходили, чтобы быть готовыми к матчу.

– Принципиально было забить сегодня?

– Конечно, принципиально. Вообще мы звеном хорошего играли, могли именно вместе забить. Что-то не получалось, но хорошо, что в концовке получилось забросить.

– «Амур» чем-то удивил сегодня?

– Мы знаем, что «Амур» всегда хорошо играет, это команда, которая бьётся за плей-офф, отдаётся каждой игре, везде борется, — передает слова Бурмистрова корреспондент «Реального времени»,