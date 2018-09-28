Facebook заподозрили в передаче телефонных номеров третьим лицам — СМИ

Социальная сеть Facebook передавала рекламодателям личные телефонные номера пользователей.

В ходе исследования выяснилось, что Facebook показывает рекламу по номеру телефона, который пользователь предоставил в целях защиты своего профиля: для двухфакторной аутентификации или получения уведомлений при заходе в аккаунт с других устройств, сообщает Gizmodo со ссылкой на исследование Принстонского и Северо-Восточного университетов США.

Также есть предположение, что Facebook может получать телефонные номера через других пользователей, предоставивших доступ к своим контактам.

В компании изданию заявили, что номера телефонов использовались только в интересах пользователей.

Ранее Facebook оштрафовали на $663 тыс. за передачу данных пользователей компании Cambridge Analytica.