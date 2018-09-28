Путин подписал указ о призыве в армию
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве в армию в октябре — декабре 2018 года.
Количество призывников в возрасте от 18 до 27 лет должно составить 132,5 тыс. человек. Призыв будет проводиться с 1 октября по 31 декабря 2018 года. Солдаты, матросы, сержанты и старшины, у которых истек срок службы по призыву, будут уволены. Указ опубликован на портале правовой информации.
Ранее сообщалось, что студенты высших учебных заведений смогут получить военную специальность без прохождения срочной службы.ОбществоВласть
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