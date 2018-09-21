ЦБ отозвал лицензию московского «Гранд Инвест банка»
Банк России с 21 сентября аннулировал лицензию московского АО «Гранд Инвест Банк».
Речь идет об аннулировании лицензии в связи с решением уполномоченного органа кредитной организации о ее добровольной ликвидации, говорится в приказе регулятора.
Отмечается, что банк обладает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.
Напомним, Центробанк с 21 сентября аннулировал лицензию волгоградского АО КБ «Михайловский ПЖСБ».ЭкономикаБанки
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