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ЦБ отозвал лицензию московского «Гранд Инвест банка»

12:09, 21.09.2018
ЦБ отозвал лицензию московского «Гранд Инвест банка»
Фото: commons.wikimedia.org / NVO

Банк России с 21 сентября аннулировал лицензию московского АО «Гранд Инвест Банк».

Речь идет об аннулировании лицензии в связи с решением уполномоченного органа кредитной организации о ее добровольной ликвидации, говорится в приказе регулятора.

Отмечается, что банк обладает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.

Напомним, Центробанк с 21 сентября аннулировал лицензию волгоградского АО КБ «Михайловский ПЖСБ».

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