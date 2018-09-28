В Казани прокурор закрыл дело Следкома, возбужденное по его требованию

Всего сутки пробыл подозреваемым в уголовном деле о превышении полномочий старший дежурный казанского отдела полиции «Юдино». Постановление о возбуждении против него уголовного дела отменил и. о. прокурора Кировского района Казани Радик Файзрахманов.

Решение Файзрахманова вызвало большое удивление в Следкоме, ведь ранее именно Файзрахманов направлял следователям требование — возбудить данное дело, утверждают источники «Реального времени».

Еще 18 сентября в ОП «Юдино» доставили нетрезвого мужчину, который, по данным полиции, устроил скандал в поликлинике. Решение оформить его административное задержание было принято, когда подозреваемый в хулиганстве назвался чужим именем и начал дебоширить в отделе.

Увидев наручники, задержанный отреагировал резко — ударил полицейского по лицу, а тот не остался в ответе. По предварительным данным, страж порядка нанес задержанному не менее трех ударов, и тут вмешались его коллеги.

В итоге задержанный отправился в камеру, а в отдел Следкома по Кировскому району Казани поступил рапорт о преступлении в отношении представителя власти. Следком возбудил уголовное дело по статье 318 УК РФ. А 25 сентября следователи получили постановление и. о. прокурора района Файзрахманова, который усмотрел в действиях старшего дежурного ОП «Юдино» признаки превышения полномочий.

Уголовное дело в отношении полицейского было возбуждено в тот же день. Как утверждают источники «Реального времени», основанием стали не только результаты прокурорской проверки. Следователи получили запись из отдела полиции, которая зафиксировала действия обеих сторон. А 27 сентября следователи получили документ за подписью того же прокурора — постановление о возбуждении дела о превышении отменено как незаконное и необоснованное.

В Следкоме по РТ по запросу «Реального времени» вчера сообщили: постановление отменено, но официальный документ из прокуратуры пока не получен. Решение о его обжаловании будет приниматься позже.

В Прокуратуре РТ оперативно прокомментировать ситуацию не смогли.

Напомним, после смерти задержанного Павла Дроздова в ОП «Юдино» в Казани под суд отправили четырех экс-сотрудников полиции.

