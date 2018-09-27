В Москве оценят законность приговора о «полицейском налете» на челнинских адвокатов

Фото: Реальное время

Сегодня Верховный суд РФ в апелляции рассмотрит жалобы на приговор осужденным экс-сотрудникам угрозыска МВД Татарстана Тимуру Гарифуллину и Ильгаму Сафину. Оба в июне были наказаны условными сроками в 5 и 6 лет за применение насилия и спецсредств в Набережночелнинской коллегии адвокатов.

Как выяснило «Реальное время», приговор Верховного суда Татарстана оспаривает владелец челнинского РК «Мираж» Сергей Федосов, а также один из потерпевших по эпизоду с незаконным оборотом оружия. Напомним, по трем эпизодам фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности и имитации незаконного хранения оружия полицейские были оправданы.

Процесс в Верховном суде РФ пройдет в закрытом режиме.

Подробно об этой истории «Реальное время» рассказывало еще после возбуждения дела в 2016 году.