В России предложили ввести штрафы до 100 тыс. рублей за навязывание услуг в аэропортах

Международная ассоциация аэропорта (МАА) предложила штрафовать и выводить из зданий аэропортов лиц, навязывающих свои услуги. Речь идет об оказании услуг такси, рекламе гостиниц, гаданиях, попрошайничестве или купле-продаже.

Как пишут «Известия», для физических лиц штраф составит от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей, для индивидуальных — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. Юридическим лицам за навязывание услуг придется заплатить от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Ранее в России предложили отменить повторный досмотр трансферных пассажиров и багажа.