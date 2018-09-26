Треть россиян провели свой летний отпуск дома — ВЦИОМ

Свой летний отпуск в 2018 году провели дома 32% россиян.

«Еще 22% вообще не отдыхали и не брали отпуск этим летом, 26% отдыхали на даче, 10% ездили в другой город России, 6% отдыхали на курортах Краснодарского края, 6% ездили за границу, 3% отдыхали в Крыму. И еще 2% затруднились ответить», — рассказал генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Он пояснил, что люди, которые летом провели свой отпуск дома или на даче, никуда больше не поехали из-за финансовых трудностей. Фактический бюджет поездки этим летом, по словам Федорова, составил 31,2 тыс. рублей, передает агентство «Москва».

Ранее Казань вошла в тройку самых востребованных направлений для летнего отдыха в 2018 году, уступив Санкт-Петербургу и Москве.