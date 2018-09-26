Судебные приставы выселяют замглавы Орска из дома

Замглавы Орска по внутренней политике Сергей Дунаев выселяется из коттеджа под надзором судебных приставов.

Ранее суд обязал чиновника вместе с семьей покинуть дом, который значится по документам как объект незавершенного строительства. Кроме того, Дунаев не является собственником, так как дом был приобретен новыми покупателями. Однако он не покинул жилище, вследствие чего его стали принудительно выселять судебные приставы.

На данный момент приставы дали время замглавы города самостоятельно вывести вещи из освобождаемого дома, пишет «Урал56.Ру».

Напомним, ранее судебные приставы арестовали внедорожник депутата пермской гордумы за долги.