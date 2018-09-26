Метшин: «Мы хотим переводить на газ такси и коммунальную технику»

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, глава Минпромторга РТ Альберт Каримов и мэр Казани Ильсур Метшин 26 сентября осмотрели новую автотранспортную технику на газомоторном топливе. Выставка техники была организована возле Центра семьи «Казан». В частности, там были представлены автобусы на природном газе, которые будут перевозить пассажиров в Казани.

В ближайшее время на маршруты выйдут 30 новых автобусов, а всего перед чемпионатом мира по футболу муниципалитет закупил 104 таких автобуса.

По словам Метшина, подвижной состав автобусного парка в городе обновился на 45%, «на сегодняшний день это самый молодой автобусный парк в Российской Федерации». Мэр Казани также добавил, что закупленные автобусы — это «первая ласточка»: «Мы будем продолжать эту работу, я очень рад, что мы шагнули дальше. Мы хотели бы переводить [на природный газ] и коммунальную технику, и наше такси, и как можно больше личного автотранспорта. Это наш завтрашний день, это экология города».

С 2013 года Татарстан приобрел около 1,2 тыс. единиц техники на природном газе. На территории республики действуют 19 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций «Газпрома». Четыре из них расположены в Казани, по две — в Набережных Челнах, Нижнекамске и Бугульме, по одной — в Зеленодольске, Альметьевске, Елабуге, Лениногорске, Буинске, Мамадыше, Азнакаево и Алексеевском.