Канадские ветеринары напечатали собаке новый череп на 3D-принтере

В Канаде напечатали на на 3D-принтере череп для больной раком таксы, чем спасли собаку.

Как пишет Canadian Press, у девятилетней таксы имелась на голове раковая опухоль размером с апельсин, которая поразила кости черепа. Обычно она удаляется вместе с костью, а на ее место ставится титановая сетка. Однако в этот раз ветеринары напечатали для животного титановую пластину, полностью повторяющую форму черепа.

Операция длилась 4 часа. Через полчаса после пробуждения собака смогла выйти погулять на улицу.

Ранее ученые напечатали на 3D-принтере прототип бионического глаза.