Ученые напечатали на 3D-принтере прототип бионического глаза

Ученые из Университета Миннесоты впервые напечатали на 3D-принтере решетку фоторецепторов на полусферической подложке.

Предполагается, что это открытие в будущем поможет создавать бионические глаза. Они функционально будут аналогичны человеческим.

В образце, который напечатали на 3D-принтере, роль фоторецепторов играют полупроводниковые диоды, переводящие свет в электрический сигнал, сообщает «Ридус».



Ранее татарстанец придумал, как печатать ракетные двигатели на 3D-принтере.