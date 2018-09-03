Ученые напечатали на 3D-принтере прототип бионического глаза
Ученые из Университета Миннесоты впервые напечатали на 3D-принтере решетку фоторецепторов на полусферической подложке.
Предполагается, что это открытие в будущем поможет создавать бионические глаза. Они функционально будут аналогичны человеческим.
В образце, который напечатали на 3D-принтере, роль фоторецепторов играют полупроводниковые диоды, переводящие свет в электрический сигнал, сообщает «Ридус».
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