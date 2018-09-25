«Салават Юлаев» сравнил своего форварда с Айвазовским

«Салават Юлаев» на своей странице в Twitter отметил гол, который забросил Александр Кадейкинво втором периоде матча с «Трактором» (5:0).

«Вчера Александр «Айвазовский» Кадейкин нарисовал прекрасное произведение — картину «Гол в меньшинстве». Коньки. Клюшка. Мастерство. Челябинск. 2018», — говорится в посте уфимцев.

Помимо Кадейкина в матче по одной шайбе забросили Петр Хохряков, Теему Хартикайнен, Максим Майоров и Антон Бурдасов.



В следующем туре КХЛ «Салават Юлаев» встретится с минским «Динамо», а «Трактор» сыграет против ярославского «Локомотива».

После 10 игр «Салават Юлаев» занимает 3-е место в Восточной конференции, «Трактор» идет на 9 строчке.



