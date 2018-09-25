Новости общества

16:39 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Экс-мэр Самары планирует устроиться в Фонд соцстрахования

15:49, 25.09.2018
Экс-мэр Самары планирует устроиться в Фонд соцстрахования
Фото: agpsamara.ru

Экс-глава Самары Олег Фурсов планирует трудоустроиться на должность руководителя самарского филиала Фонда социального страхования. Об этом рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн на своей странице в «Твиттер».

По его словам, бывший градоначальник уже подал документы на работу. Однако, как сообщил Хинштейн, назначение Фурсова на новый пост не состоится, так как депутат уже «переговорил с руководством фонда» по поводу кандидатуры экс-мэра.

Напомним, Олег Фурсов проработал на должности мэра Самары с октября 2015 года по октябрь 2017 года. Ранее сообщалось, что он покинул свой пост, чтобы перейти в региональное правительство, но этого не произошло.

ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты