Экс-мэр Самары планирует устроиться в Фонд соцстрахования

Экс-глава Самары Олег Фурсов планирует трудоустроиться на должность руководителя самарского филиала Фонда социального страхования. Об этом рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн на своей странице в «Твиттер».

По его словам, бывший градоначальник уже подал документы на работу. Однако, как сообщил Хинштейн, назначение Фурсова на новый пост не состоится, так как депутат уже «переговорил с руководством фонда» по поводу кандидатуры экс-мэра.

С утра узнал «приятную» новость: экс-мэр Самары О.Фурсов подал документы на вакантную должность рук. Самарского филиала Фонда соцстраха, дабы вслед за детдомовцами объедать теперь инвалидов. Однако внутреннее чутьё мне подсказывает, что теперь это назначение уже не состоится.

— Александр Хинштейн (@Khinshtein) 25 сентября 2018 г.

Напомним, Олег Фурсов проработал на должности мэра Самары с октября 2015 года по октябрь 2017 года. Ранее сообщалось, что он покинул свой пост, чтобы перейти в региональное правительство, но этого не произошло.