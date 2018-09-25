Компания экс-главы администрации Ижевска займется городскими перевозками в Ростове-на-Дону

Компания бывшего сити-менеджера Ижевска Дениса Агашина займется городскими автобусными перевозками в Ростове-на-Дону. ООО «ИПОПАТ-Юг», принадлежащее Агашину, выиграло конкурсы на осуществление пассажирских перевозок по 11 городским маршрутам.

ООО «ИПОПАТ-Юг» зарегистрировано в Ижевске, однако, как сообщил «Реальному времени» сам Денис Агашин, компания теперь будет работать в Ростове-на-Дону.

— Мне кажется это обычное решение для развития компании — масштабировать бизнес. Ростов — один из первых городов, который проводит конкурсы на городские перевозки, поэтому мы решили участвовать. В Ижевске продолжит работу «ИПОПАТ», а «ИПОПАТ-Юг» будет работать в Ростове, — рассказал Агашин.

При этом он добавил, что компания будет просматривать аукционы и в других городах и принимать решение индивидуально в каждом случае.

В настоящее время новая техника поступает в Ростов. К 1 ноября, когда компания из Ижевска начнет работать на маршрутах, парк будет насчитывать порядка 130 единиц.

Денис Агашин был главой администрации Ижевска в 2010—2015 годах. До середины августа 2018 года ООО «ИПОПАТ-Юг» принадлежало бывшему депутату госсовета Удмуртии Денису Щелканову. АО «ИПОПАТ» (основной перевозчик на городских и пригородных автобусных маршрутах Ижевска) и ООО «ИПОПАТ-Север» принадлежат брату Дениса Агашина Максиму. «ИПОПАТ-Север» и «ИПОПАТ-Юг» в основном занимаются междугородными и заказными перевозками.