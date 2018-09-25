Власти Верхнего Услона разместили тендер на перевозки до Иннополиса за 1 рубль

Исполнительный комитет Верхнеуслонского района разместил тендер на автоперевозки населения от Верхнего Услона до Иннополиса.



Как следует из данных закупки, на эти цели из бюджета района выделят 1 рубль. При этом полученная плата за проезд пассажиров и провоз багажа остается в распоряжении перевозчика.

Отмечается, что рейсы должны осуществляться дважды в сутки в оба направления. Так, по маршруту Верхний Услон — Иннополис будут рейсы в 8.10 и 17.35, в обратном направлении — в 9.00 и 18.15. Время в пути займет 35 минут.

Кроме того, власти Верхнеуслонского района разместили еще один тендер за 1 рубль на перевозки из села Шеланга. Время отправления из Верхнего Услона в Шелангу — 6.10 и 15.10, в обратном направлении — 7.00 и 16.00, время в пути — 50 минут.