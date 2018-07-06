Мэр Уфы разрешил «Парк-Сити» разработать проект планировки квартала в центре города

Мэр Уфы Ирек Ялалов подписал постановление о разработке проекта планировки и проекта межевания территории квартала в центре города. Разрешения запросило ООО «Парк-Сити».

Речь идет о квартале, ограниченном улицами Гоголя, Карла Маркса, Свердлова и Коммунистическая. Его площадь составляет около 4,8 га, следует из документа, опубликованного на сайте мэрии.

План должен быть представлен на рассмотрение Главного управления архитектуры и градостроительства администрации Уфы.

Из постановления можно заключить, что где-то на этой территории планируется строительство. Однако конкретных данных пока нет.

Напомним, что в указанном квартале находятся здание бывшего ЦУМа, гостиница «Астория», а также бывший офис Урала Рахимова, переданный РПЦ в 2016 году.