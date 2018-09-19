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По базе ФМС нельзя установить, являются ли Петров и Боширов сотрудниками ГРУ — МВД

16:26, 19.09.2018
По базе ФМС нельзя установить, являются ли Петров и Боширов сотрудниками ГРУ — МВД
Фото: скриншот видео youtube.com

По базе данных Федеральной миграционной службы (ФМС) невозможно установить, является ли человек сотрудником ГРУ или нет.

«Конечно, невозможно», — заявил заместитель главы МВД России Игорь Зубков, комментируя информацию СМИ о Александре Петрове и Руслане Боширове, которых Лондон подозревает в причастности к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

«Начнем с того, что в УФМС не было подразделений подведомственных ГРУ или кому-либо еще, нет таких подразделений, физически нет. Они имеют право на выдачу паспортов, но это никак не связано», — цитирует Зубова ТАСС.

Ранее авторы расследования Bellingcat и The Insider на основе «базы ФМС» пришли к выводу, что Александр Петров и Руслан Боширов являются сотрудниками российских спецслужб. Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на нестыковки.

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