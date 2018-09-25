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Авиакомпания «Ютэйр» запустит прямые рейсы Пермь — Кутаиси

08:55, 25.09.2018
Авиакомпания «Ютэйр» запустит прямые рейсы Пермь — Кутаиси
Фото: pixabay.com

Авиакомпания «Ютэйр» получила допуск на выполнение прямых перелетов по маршруту Пермь — Кутаиси (Грузия). Соответствующий приказ Росавиации размещен на сайте ведомства.

Рейсы будут осуществляться два раз в неделю. Стоит отметить, что «Ютэйр» с июня этого года уже выполняет перелеты из Перми в Батуми дважды в неделю.

Напомним, лоукостер «Победа» с 29 октября запускает регулярные рейсы из Перми в Тбилиси.

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